Euro 2024, l’esordio dell’Italia: Dimarco regala il gol all’Albania dopo 28 secondi, poi ci pensa il duo Bastoni-Barella: 2-1

Pronti, via. Avvio da incubo agli Europei di calcio 2024 per la Nazionale guidata da Luciano Spalletti contro l’Albania. Dopo neppure 30 secondi di gioco un clamoroso errore difensivo di Dimarco ha messo l’attaccante albanese Bajrami nelle condizioni di buttare la palla in rete, solo davanti a Donnarumma. Il cronometro segnava 28 secondi di gioco: la rete più veloce mai subita dagli Azzurri in una grande manifestazione. Ma è bastato un quarto d’ora di gioco alla Nazionale per rimettere la partita in carreggiata e poi rovesciarne le sorti: all’11’ lo stacco imperioso di Bastoni su calcio d’angolo ha riportato gli Azzurri sull’1-1, quattro minuti dopo il compagno di squadra dell’Inter Barella s’è fatto trovare pronto su una respinta corta della difesa albanese e ha messo in rete il 2-1 degli Azzurri. Errore di partenza “vendicato”. Ora la partita di Dortmund è ancora lunga.

La vigilia e gli avversari nel girone

Poche ore prima del fischio d’inizio la polizia tedesca ha fermato alcune decine di tifosi dell’Italia armati di «coltelli, bombe carta e passamontagna» e pronti a passare all’azione contro i tifosi albanesi. Nell’altro match d’esordio del gruppo B, la Spagna ha travolto oggi pomeriggio la Croazia con un secco 3-0. Giochi fatti già nel primo tempo, con le reti di Morata (29′), Fabian Ruiz (32′) e Carvajal (47′). Proprio i rojos saranno i prossimi sfidanti dell’Italia di Spalletti, nell’incontro in programma giovedì 20 giugno alle 21 a Gelsenkirchen.

