Ilaria Salis torna in Italia: attesa a Monza dove riuscirà a festeggiare il compleanno fuori dall’Ungheria

Ilaria Salis, eletta europarlamentare con Avs e detenuta per oltre 16 mesi a Budapest con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra, sta tornando in Italia. Accompagnata dal padre Roberto, che è partito ieri in auto verso l’Ungheria e che è poi subito ripartito con lei, Salis dovrebbe arrivare nel pomeriggio a Monza, dove abitano i suoi genitori. Ieri il giudice Jozsef Sos le ha infatti subito concesso l’immunità e ha sospeso il processo a suo carico, con la conseguente rimozione del braccialetto elettronico che aveva dal 23 maggio, quando ha lasciato il carcere per andare ai domiciliari.

Il sottosegretario del premier ungherese Victor Orbán ha già preventivamente auspicato la richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento europeo da parte della magistratura del suo Paese, per ottenere la revoca dell’immunità nei confronti della neodeputata. Ma intanto l’eurodeputata si gode la libertà ritrovata per i suoi 40 anni che lunedì potrà festeggiare con la sua famiglia.

