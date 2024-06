Roma Pride, Annalisa intona “Bellissima” dai carri della parata – Il video

In migliaia in corteo nelle strade della Capitale

In migliaia sono partiti da piazza della Repubblica per partecipare alla parata del 30esimo Roma Pride. Centinaia le bandiere arcobaleno, che circondano quaranta i carri che sfilano attraverso le strade della Capitale per raggiungere le Terme di Caracalla. Madrina quest’anno è la cantante Annalisa, il cui brano “Sinceramente” è stato scelto come inno della manifestazione. La cantante ha anche dedicato “Bellissima” alla Città eterna.

(fonte video X)

