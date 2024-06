Roma, arrestato titolare di agenzia di casting con l’accusa di violenza sessuale. A denunciarlo un’aspirante modella

Un sessantenne fiorentino, titolare di un’agenzia di casting con sede a Firenze, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, su delega della Procura della Repubblica capitolina, hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Roma. L’uomo è stato raggiunto nella sua residenza fiorentina dai militari toscani, che gli hanno notificato l’atto, portandolo al carcere di Sollicciano. Tutto parte dalla denuncia di un’aspirante modella, depositata lo scorso gennaio a Roma. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di via in Selci il titolare dell’agenzia, approfittando delle aspettative lavorative della giovane, col pretesto di realizzare book fotografici, avrebbe creato situazioni ad hoc per restare da solo con lei e, abusando della sua posizione, avrebbe agito sulla modella impedendole ogni reazione. Tramite poi pressione psicologica avrebbe poi costretto la ragazza a compiere e subire atti sessuali contro la propria volontà manifestata dietro espressi no. L’uomo risulta già indagato per denunce simili. «Si precisa – conclude la nota dei CC – che considerato lo stato del procedimento penale, indagini preliminari, l’uomo deve considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva».

(foto di repertorio EPA/YOAN VALAT)

Leggi anche: