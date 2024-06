Matteo Berrettini ko in finale, a Stoccarda vince Jack Draper: «Fa male, ma è solo il primo passo»

Nulla da fare per Matteo Berrettini nella finale dell’Atp 250 di Stoccarda contro il britannico Jack Draper. Nonostante un buon inizio, il tennista romano è stato superato in rimonta con il punteggio di 6-3, 6-7, 4-6. Per Draper, questa rappresenta la prima vittoria in un torneo Atp. Durante la cerimonia di premiazione, Berrettini si è complimentato con il suo avversario: «Complimenti a Jack, hai giocato un torneo e una finale incredibile. Sono stato molto vicino a vincerla, questa sconfitta mi farà male per un po’, ma ho vinto e perso partite così. Sono convinto che Jack vincerà tanti altri tornei».

Tra alti, bassi e infortuni

Berrettini ha tenuto poi a ringraziare il suo team per il supporto costante: «Devo naturalmente ringraziare il mio team, solo noi sappiamo cosa abbiamo passato: gli alti e bassi, gli infortuni», ha commentato l’atleta. «Fa comunque tutto parte dello sport e della vita. Le persone che lavorano con me mi hanno dato forza quando pensavo di non averne, grazie. È solo il primo passo nella stagione sull’erba», ha aggiunto. Infine, Berrettini ha rivolto un pensiero ai suoi tifosi: «Grazie a tutti quelli che hanno seguito la partita da casa, mi spiace di non avervi soddisfatto, ma leggo i vostri messaggi e commenti: siete i migliori».

