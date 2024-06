Antonella Clerici torna a casa dopo l’operazione: «Grazie a tutti, adesso ho bisogno di prendermi del tempo che non ho mai»

«Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza. Va meglio e finalmente sono tornata nella mia casa nel bosco, tra alberi, natura, animali. Adesso un po’ di convalescenza e il bisogno di prendermi del tempo che non ho mai. Dare valore anche all’ozio e talvolta fermarsi». Così Antonella Clerici, che ha subito qualche giorno fa un intervento d’urgenza di rimozione delle ovaie all’Ifo – Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma, annuncia ai suoi followers il rientro a casa. Nelle stories su Instagram, Clerici pubblica alcune immagini del giardino della tenuta di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, tra le colline e i boschi del Piemonte, dove ha scelto di vivere da alcuni anni con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. “A casa finalmente”, “buongiorno”, “convalescenza”, le parole che accompagnano gli scatti.

In tanti, tra amici e colleghi, le augurano pronta guarigione: da Giorgia a Mara Venier, da Alberto Matano a Lorella Cuccarini, da Andrea Delogu a Emma D’Aquino. Il 13 giugno, dal letto di ospedale, Clerici aveva annunciato a sorpresa di aver affrontato l’operazione, inaspettata. «Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi è successo perché questo possa ricordare a tutti l’importanza della prevenzione. Giovedì scorso arrivo a Roma con l’idea di stare vicino a un’amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D’Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene», aveva scritto, ringraziando lo staff ospedaliero che si era presa cura di lei.

