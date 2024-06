Francia, quattro accoltellati in un supermercato a Metz: 2 feriti molto gravi

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un accoltellamento questa mattina, lunedì 17 giugno, intorno alle 10.15, nel supermercato di Borny Souk a Metz, nel nord est della Francia. Quattro di loro sono stati portati in ospedale, due in gravissime condizioni – uno in pericolo di vita -, mentre i responsabili dell’aggressione sarebbero in fuga.Come riferisce il quotidiano locale La Republicain Lorrain, i vigili del fuoco hanno trasportato le vittime all’ospedale Mercy. La zona è stata interdetta al traffico e al passaggio, mentre gli investigatori stanno eseguendo i rilevamenti nel locale dove si è compiuta l’aggressione. La prima ipotesi è che si sia trattato di un regolamento di conti.

