Frosinone, giovane si suicida a 22 anni. Qualche giorno prima si era tolta la vita la fidanzata sedicenne

Non ha retto alla morte della sua ragazza, Lorenzo Lazzari, 22 anni, e si è tolto anche lui la vita. La sua compagna, Elisa Stirpe, 16 anni, di Veroli, ha deciso di farla finita qualche giorno prima, lo scorso 4 giugno. Lorenzo era originario di Alatri, nel Frusinate. Ed è l’ennesimo caso di suicidio, che nella provincia sono già 22 solo quest’anno, nove solo a maggio, la maggior parte riguardanti giovani fra i 16 e i 30 anni. Lorenzo, dopo aver accompagnato il fratello a casa, è uscito per una passeggiata. Ma nella sua abitazione, a Tecchiena di Alatri, dai nonni, non è più ritornato. I genitori, allarmati, hanno lanciato l’allarme. Il corpo del giovane è stato trovato stamane in una casetta isolata nella campagna. Ha deciso di lasciare questo mondo nello stesso modo in cui se ne era andata la sua Elisa. Qualche giorno fa, riporta il Messaggero, il ragazzo scrisse sui social una dedica proprio alla sua ragazza: «Buon viaggio amore, per sempre dentro di me. Un giorno ci rincontreremo e due mozziconi per lo scherzetto che hai fatto te li do, promesso». I funerali del giovane si terranno domani, martedì 18 giugno.

Leggi anche: