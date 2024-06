Crede che il figlio malato sia posseduto, lo porta legato dall’esorcista: arrestato un 68enne dopo l’allarme della moglie

Un uomo di 68 anni è stato arrestato per maltrattamenti ai danni del figlio di 39 anni, affetto da gravi problemi di salute. L’uomo, convinto che il figlio fosse posseduto da un demone, aveva fatto interrompere ogni cura medica, affidandosi invece a rituali esoterici di presunti mistici. I carabinieri, allertati dai servizi sociali, sono intervenuti in un parco pubblico a Besana in Brianza, lo scorso 12 giugno, dove hanno trovato il 39enne in uno stato deplorevole, seduto sull’erba, disorientato e legato con una corda intorno alla vita. A tenere la corda era proprio il padre, che ha poi giustificato il gesto con il timore che il figlio potesse fuggire improvvisamente. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno immediatamente proposto di chiamare un’ambulanza. Il padre si è opposto con forza, insistendo che il figlio non avesse problemi di salute, ma fosse vittima di una possessione demoniaca.

La segnalazione della madre

Alla fine, fa sapere l’Adnkronos, i carabinieri sono riusciti a far intervenire il personale medico del 118, che ha trasportato il 39enne all’ospedale di Vimercate per accertamenti, in codice verde. Nel frattempo, il padre è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti e condotto al carcere di Monza. Ad allertare i servizi sociali sulle condizioni in cui viveva il figlio era stata la madre della vittima. La donna ha raccontato che il marito, da tempo, aveva deciso di interrompere ogni assistenza medica, credendo invece che il figlio fosse vittima di presunte forze demoniache. La madre ha descritto un quadro inquietante, in cui il figlio, nei giorni precedenti, aveva mostrato segni di aggressività al punto tale da richiedere un forte intervento per evitare che potesse farsi del male o ferire altri.

