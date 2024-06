Il prof universitario morto dopo una serata in discoteca, l’ipotesi sui colpi subiti dopo aver «pogato»

Una serata movimentata al Beky Bay, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina. All’uscita, prima di raggiungere il parcheggio, Daniele Di Marino si è sentito male: si è accasciato al suolo, davanti agli occhi della moglie incinta, e non si è più riprese. Aveva 42 anni. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno e un fascicolo è stato aperto dalla procura di Rimini. L’uomo era un docente universitario e insegnava all’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona. La pm Giulia Bradanini sta indagando per risalire alle cause del decesso, contro ignoti e senza ipotesi di reato. In un primo momento, si pensava a un evento naturale, forse un infarto.

Ma il referto dei medici e il racconto della moglie hanno sollevato dei dubbi sulle cause della morte. Di Marino avrebbe «pogato» a lungo durante la serata in discoteca. Si tratta di un tipo di ballo che prevede il contatto fisico con gli altri partecipanti, spingendosi a vicenda. La moglie – scrive il Corriere – avrebbe testimoniato di aver visto il marito «incassare colpi al torace e al volto». Tant’è che i medici, dopo aver tentato la rianimazione per 50 minuti, hanno riscontrato lesioni compatibili con una morte violenta: sembrava che «il docente avesse subito un’aggressione».

L’università dove Di Marino insegnava Biologia molecolare è in lutto: «Il rettore dell’Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, a nome di tutta la comunità accademica, profondamente commosso, partecipa la prematura e improvvisa scomparsa del professor Daniele Di Marino, ricordandone l’entusiasmo e il generoso impegno a favore della didattica e della ricerca». Durante la pandemia di Coronavirus, Di Marino – che era anche un volontario della Croce Rossa – si era distinto per il suo impegno a sostegno della comunità bergamasca.

