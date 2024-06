Vasco Rossi annuncia il suo tour 2025 «Lo spettacolo che non avrà mai fine»

Nemmeno il tempo di digerire i sette live di San Siro appena conclusi con le solite cifre da record, in viaggio verso altre quattro date allo Stadio San Nicola di Bari, che Vasco Rossi annuncia già il suo ritorno nell’estate del 2025 con il tour Vascolive 2025 – Lo spettacolo che non avrà mai fine. Uno slogan, un avvertimento, una promessa, il popolo del «Komandante» è pronto a rifare le valigie, a riunirsi in quello che si conferma il rito collettivo musicale più autentico, longevo e rock della storia dei live italiani. Al prossimo giro sei città, doppio show in ognuna di queste, si parte il 31 maggio e 1 giugno dallo Stadio Olimpico di Torino, per poi spostarsi alla Visarno Arena di Firenze il 5 e 6 giugno, unica data non in stadio. Si prosegue allo Stadio Dall’Ara di Bologna 11 e 12 giugno, e poi si va verso sud, a Napoli, Stadio Diego Armando Maradona, 16 e 17 giugno. Si raggiunge dunque la Sicilia, Messina, Stadio San Filippo, 21 e 22 giugno. Per chiudere poi allo Stadio Olimpico di Roma il 27 e 28 giugno.

I biglietti per Vasco Live 2025 saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 8 luglio fino alle ore 11:00 di venerdì 12 luglio su vascolive.vivaticket.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 luglio fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio. Vendita generale dalle ore 12:00 di venerdì 12 luglio su www.vivaticket.com, www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

