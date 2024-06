Cagliari, lite in casa dopo la partita, 59enne uccisa a coltellate dal marito: «Mi ha riso in faccia, non ci ho più visto»

Un uomo di 77 anni ha ucciso la scorsa notte a coltellate la moglie nella loro casa a Cagliari, a quanto sembra al culmine di una lite. La vittima di chiamava Ignazia Tumatis e aveva 59 anni. È stato lo stesso marito a confessare l’omicidio avvertendo le figlie: «Ho ucciso la mamma». Le due hanno chiamato a loro volta la polizia. Arrivati sul posto, in via Podgora a Cagliari, gli agenti hanno bloccato il 77enne. La donna era già morta. Secondo quanto ricostruito l’uomo, Luciano Ellies, l’avrebbe colpita con una decina di coltellate dopo un’accesa lite domestica. L’ultima di una lunga serie, a quanto sembra: i due, sposati da lungo tempo vivevano ormai separati in casa. Ieri in tarda serata, come in altri casi, il litigio sarebbe nato perché la donna era rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell’Italia con la Spagna. Dopo i rimproveri, «mi ha riso in faccia e non ci ho visto più», avrebbe detto il 77enne, secondo quanto riporta l’Unione Sarda. Quando i poliziotti sono arrivati nell’abitazione, hanno trovato l’uomo in stato di shock, con i vestiti ancora sporchi si sangue. I medici del 118 hanno tentato di rianimare la donna, ma non c’è stato nulla da fare. Ellies è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario, e gli indumenti e il coltello rinvenuti sul posto sequestrati.

