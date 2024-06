Fedez vuole aprire un account Onlyfans (e scrivere un libro su Selvaggia Lucarelli)

«Ho deciso di aprirmi un account OnlyFans»: parola di Fedez, che lo ha detto a Giuseppe Cruciani in una telefonata poi mandata in onda nel corso del programma “La Zanzara” su Radio 24, riportata dall’AdnKronos. «Ciao Crux come stai? Ti devo dare una novità», esordisce Fedez con il conduttore, che risponde: «Ehi Fede, come va? Brutte notizie? Ti prego non mi dare brutte notizie un’altra volta. Cosa è successo?». La risposta del rapper: «No, niente di grave. Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose quindi lo dico prima a te che ai miei genitori». A quel punto Cruciani tira in ballo proprio Lucarelli: «Ah meno male, pensavo mi volessi dire che volevi di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire, che sei matto?».

La telefonata di Fedez a Giuseppe Cruciani

E Fedez replica: «Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro una collaborazione. Un canale fa ridere, tutti mi che mi dicono che devo ripulirmi l’immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l’esatto contrario». A quel punto Cruciani chiede se ci saranno foto esplicite nell’account: «Mica farai sesso esplicito». E Fedez lo tranquillizza: «Ma va, ma che sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i caz…i loro senza fare contenuti di sesso». Poi conclude: «Comunque adesso che mi hai dato l’idea sulla Lucarelli faccio anche quello».

Leggi anche: