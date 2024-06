Flavio Briatore torna in Formula 1, incarico su misura da super-esperto per il team Alpine. Ecco cosa farà

Chi si rivede. Flavio Briatore torna nel circuito della Formula 1, a 15 anni dalla fine della sua ultima esperienza nel team Renault. L’imprenditore rientra nello stesso gruppo, anche se con un ruolo consultivo: è stato infatti nominato consulente del team Alpine, al momento in difficoltà nel massimo campionato automobilistico. «Il BWT Alpine F1 Team conferma che Flavio Briatore è stato nominato dall’ad del Gruppo Renault, Luca de Meo, come suo consigliere esecutivo per la divisione Formula 1», ha fatto sapere la scuderia francese con un comunicato, confermando le indiscrezioni che si rincorrevano da settimane. L’ex team manager di Benetton che scoprì Michael Schumacher, oggi 74enne, «si concentrerà sulle aree di alto livello del team, tra cui lo scouting dei migliori talenti e la fornitura di approfondimenti sul mercato dei piloti, sfidando il progetto esistente, valutando la struttura attuale e fornendo consulenza su alcune questioni strategiche all’interno dello sport». Non una nuova “discesa in campo” – o meglio, in pista – dunque, ma piuttosto un ritorno come supervisore e consulente per la pianificazione del futuro della scuderia, anche in vista delle novità tecniche e normative in arrivo in Formula 1 dal 2026. È stato proprio l’Ad di Renault, l’italiano De Meo, a spingere per portare Briatore di nuovo nel circuito. Nel campionato attuale il team Alpine ha raccolto appena cinque punti in nove gare finora disputate. La scommessa è che l’esperienza dell’imprenditore piemontese possa contribuire a un cambio di passo: sotto la sua guida, il team Benetton vinse due titoli mondiali piloti e uno costruttori con Schumacher tra il 1995 e il 1996. Dieci anni dopo, nel 2005 e 2006, i due ulteriori successi mondiali in Renault con al voltante principale un giovane Fernando Alonso.

