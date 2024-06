Open sbarca a Torino col Circolo dei Lettori: tre dialoghi in Terrazza (all’Armida) sulle sfide del presente. Il programma completo

Chi l’ha detto che l’estate è fatta solo per staccare la spina? E se ne approfittassimo, bicchiere alla mano e vista sulla collina di Torino, anche per ragionare sul mondo che cambia attorno a noi? È la sfida che lanciano per le prossime settimane il Circolo dei Lettori di Torino e Open. Un ciclo di incontri per riflettere su alcuni dei grandi dilemmi del nostro tempo – dalla disinformazione alle geopolitica fino alla sanità – in una cornice unica, quella della terrazza del Circolo Canottieri Armida, nel cuore del Valentino. I Dialoghi in Terrazza sulle grandi domande del presente prendono il via il 26 giugno e vi aspettano regolarmente anche nei due successivi mercoledì sera (3 e 10 luglio), sempre alle 18. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il Circolo dei Lettori. Ecco il programma completo e i protagonisti dei nostri incontri.

Mercoledì 26 giugno, ore 18 – VERO O FALSO?

Con David Puente, vicedirettore di Open con delega al fact checking, e Massimo Ferraro, giornalista di Open

Come e quanto hanno influito la propaganda e la disinformazione durante le elezioni europee? Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime elezioni americane? Quanto incide l’intelligenza artificiale sul confine tra realtà e finzione nel web? Nell’era della post-verità e dell’estrema polarizzazione politica, analizziamo gli aspetti e le difficoltà affrontate all’interno di una testata giornalistica nella verifica e nel contrasto delle fake news.

Mercoledì 3 luglio, ore 18 – COSA SUCCEDE AI CONFINI DEL MONDO?

Con Dario Fabbri, direttore di Domino, e Simone Disegni, giornalista di Open

La predizione di Papa Francesco pare essersi avverata: la guerra riaffiora ovunque attorno a noi, con la minaccia di una letale saldatura tra fronti «intrattabili». Com’è potuto accadere? Come può evolvere? Una conversazione alla ricerca delle risposte più profonde, dalla crisi di identità degli Stati Uniti alla prova di maturità della Cina, dalle contraddizioni di India e Iran ai fremiti imperiali di Russia e Turchia.

Mercoledì 10 luglio, ore 18 – LA SANITÀ ITALIANA COME STA?

Con Mariangela Pira, vicedirettrice della rivista Eco, e Gianluca Brambilla, giornalista di Open

Pronto soccorso intasati, liste d’attesa sempre più lunghe, aggressioni al personale medico. La sanità pubblica italiana è in caduta libera, complici anni di politiche miopi e ripetuti tagli da parte di governi di ogni colore politico. Come se ne esce? Quali sono le figure professionali che mancano nella sanità italiana? Abolire il numero chiuso alle facoltà di medicina basta? Un confronto sulle difficoltà e le sfide di un settore cruciale per il Paese.

