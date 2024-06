Blackout in aereo prima del decollo, si alza a sorpresa Max Giusti: «Stiamo calmi o ci facciamo male» – Il video

All’improvviso è andata via la corrente sul volo che non era ancora partito da Roma Fiumicino con destinazione Olbia. Sull’aereo della Volotea tutti i passeggeri erano ormai a bordo e in un attimo si stava per scatenare una piccola rivolta. Dopo che qualcuno dalle file posteriori ha cominciato a protestare, si è alzato a sorpresa il comico Max Giusti, che ha deciso di prendere in mano la situazione e provare a contenere gli animi. A una signora particolarmente spazientita, l’attore ha risposto: «Vediamo che ci dicono, perché se ci alziamo di corsa tutti insieme, siamo tanti e sotto non c’è accoglienza. Capiamo cosa ci dicono – ha continuato – Rimaniamo calmi, è una situazione che non ho mai vissuto. Sentiamo che ci dicono, facciamo le cose con ordine però, altrimenti ci facciamo male».

Poco prima sui social Max Giusti aveva pubblicato una storia su Instagram in cui raccontava che, dopo mesi in cui «ho preso tantissimi aerei per lavoro, più o meno sempre in orario, oggi ho deciso di prendermi un giorno di vacanza, fino a domenica, ma il mio volo ha due ore e mezza di ritardo». Da lì la catena di disavventure, con la situazione rimasta a lungo incandescente a bordo, per quanto il comico abbia potuto contenere l’impazienza degli altri passeggeri. Dopo alcune ore, il volo di Max Giusti è finalmente atterrato a Olbia senza problemi. Ed è lui stesso a rassicurare i suoi fan: «Arrivati, tutti vivi. Comunque grazie al personale di bordo che ha fatto veramente di tutto per farci partire. Siamo vivi, tutto bene. Porca miseria».

INSTAGRAM / MAX GIUSTI | Il racconto della disavventura in viaggio del comico nelle sue storie su Instagram

Leggi anche: