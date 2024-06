Roma, un 69enne molesta una bambina di 11 anni mentre passeggia da sola con il cane: arrestato

Via Torraccio di Torrenova, periferia di Roma. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una coppia che cercava di tenere bloccato un uomo. Lui, di 69 anni, provava a divincolarsi, sostenendo di non aver fatto nulla e che stava solo giocando. Versione a cui i poliziotti del commissariato Casilino non hanno creduto: l’hanno arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Gli investigatori avrebbero accertato che, poco prima, l’uomo si era avvicinato a una bambina di 11 anni che stava portando a spasso il proprio cane. Dopo averle domandato il nome dell’animale e che scuola frequentasse, avrebbe iniziato a molestarla e abbracciarla con forza. La bambina è riuscita ad avvisare telefonicamente la madre che si è precipitata sul posto insieme al compagno e ha bloccato il presunto aggressore della figlia. L’uomo arrestato è stato trovato in possesso di due coltelli rispettivamente di 6 e 18 centimetri.

Leggi anche: