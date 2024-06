Ballottaggi, l’affluenza alle 12 sfiora il 12%. Il calo rispetto al primo turno: i dati dalle città

Sono 101 i Comuni chiamati al voto per il secondo turno delle Amministrative

È dell’11,98% l’affluenza nazionale alle 12 per i ballottaggi delle elezioni Comunali secondo il sito del ministero dell’Interno, sulla base dei dati di tutte le 3.586 sezioni. Nel primo turno l’affluenza alle 12 del primo giorno di voto era stata del 21,75%, con gli elettori chiamati a esprimersi anche sulle elezioni Europee. Sono 101 i comuni chiamati al voto per il secondo turno delle Amministrative da questa mattina alle 7. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi domenica 23 giugno, per riaprire alle 7 di lunedì 24 giugno e chiudere alle 15, quando partirà lo spoglio delle schede. Tra le principali sfide quelle di Firenze, Bari e Perugia. Chiamati al voto anche gli elettori di Campobasso e Potenza, oltre che Lecce e Caltanissetta.

L’affluenze nelle città alle 12 del 23 giugno:

Firenze: 12,39%

Perugia: 14,36%

Campobasso: n.p.

Bari: 9,51%

Lecce: 18,44%

Potenza: 11,50%

Caltanissetta: n.p.

