Nuovo svarione del ministro Sangiuliano: «Colombo influenzato da Galileo» (che nacque un secolo dopo di lui) – Il video

Le Americhe sono ancora indigeste per il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Dopo la gaffe su Times Square “piazzata” a Londra, questa volta è il turno di Cristoforo Colombo che ha circumnavigato il mondo, secondo il ministro, basandosi sulle teorie di Galileo Galilei. Peccato che la scoperta delle Americhe sia del 1492 e lo scienziato non sia nato prima del 1564. «Colombo va davanti alla Santa Inquisizione e illustra il suo progetto», dice Sangiuliano alla platea, «Colombo sapete non ipotizzava di scoprire un nuovo continente ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra, sulla base delle teorie di Galileo Galilei». Che però non erano ancora state formulate.

