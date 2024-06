Il maltempo si abbatte sul lago di Como: messe in salvo 45 persone in barca per la sagra di San Giovanni – Il video

Alcune imbarcazioni si erano incagliate sulle scogliere, altre erano totalmente in balìa delle onde: 12 in tutto gli interventi

Il maltempo si abbatte sul lago di Como, mettendo a rischio i naviganti: dalla sera di ieri, sabato 22 giugno, e fino alla mattina di oggi, domenica 23, il moto ondoso prodotto dalle forti raffiche di vento da nord ovest (che hanno superato i 30 nodi sul Lario) ha reso necessario l’intervento del Nucleo mezzi navali della Guardia Costiera. Il Nucleo, recentemente inaugurato, ha realizzato 12 interventi coordinati di ricerca e soccorso, che hanno tratto in salvo 45 persone. Tra loro c’erano anche i bambini. Alcune imbarcazioni si erano incagliate sulle scogliere, altre erano totalmente in balìa delle onde e rischiavano di sbattere sulle costiere rocciose. L’area era così popolata, ricorda il Corriere della Sera, in occasione della tradizionale Sagra di San Giovanni. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera Ausiliaria e l’Aerosoccorso di Como.

