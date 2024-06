La cooperativa agricola dei Lovato dove è morto Satnam Singh ha ricevuto in tre anni 849mila euro di finanziamenti garantiti dallo Stato

L’azienda dove il bracciante era vittima di caporalato ha goduto per anni del sostegno pubblico. Ecco come e quanto

La cooperativa Agrilovato presso cui lavorava il povero Satnam Singh, il bracciante indiano morto per le ferite causate da un macchinario agricolo che gli hanno provocato il distaccamento del braccio, ha ricevuto fra il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2023 tre finanziamenti per un totale di 849.526,26 dalla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale a garanzia totale dello Stato sulla base del decreto liquidità dell’8 aprile 2020 per fronteggiare la crisi Covid.

Nel 2023 l’ultima erogazione e un dono da 1.423 euro

Secondo il registro nazionale degli aiuti di Stato l’intero importo dei tre finanziamenti richiesti dalla cooperativa è stato classificato come «elemento di aiuto». Successivamente, il 21 luglio 2023, la stessa banca ha erogato un altro finanziamento alla Agrilovato per 60 mila euro, il cui elemento di aiuto classificato però ammonta a 1.423,87 euro. I soldi sono arrivati sempre dopo richiesta formale alla banca con lettera inviata al MedioCredito Centrale secondo le normative Covid che non facevano distinzione fra azienda e azienda e non prevedevano esclusioni nemmeno quando i suoi amministratori, come nel caso del titolare Renzo Lovato, erano coinvolti in procedimenti giudiziari per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I debiti con il MedioCredito Centrale ammontano ancora a 559 mila euro

Al 31 dicembre 2023 secondo quanto riportato nel bilancio della coop Agrilovato, il debito con le banche ammontava ancora a 559.193 euro, tutti assistiti da garanzie reali, quelle appunto dello Stato italiano. Parte dei finanziamenti ricevuti dunque dovrebbe essere stata estinta successivamente, anche se la percentuale più rilevante è ancora a bilancio. Con la garanzia totale dello Stato se quei soldi non fossero restituiti dall’azienda andrebbero ad appesantire i conti pubblici.

I Lovato fatturano 1,47 milioni ma hanno in bilancio solo 1.418 euro per il Tfr ai dipendenti

Nell’ultimo bilancio della cooperativa presieduta da Renzo Lovato e di cui è consigliere di amministrazione anche il figlio Antonello il costo del personale ammontava ancora a 150.559 euro a fronte di 1,47 milioni di euro di fatturato. Era però in discesa rispetto ai 223.471 euro dell’anno precedente perché probabilmente qualcuno è stato mandato via: nell’anno risulta ridotto infatti di 3.707 euro il monte Tfr. Ne resta per altro assai poco: 1.418 euro in tutto, destinati ai lavoratori assunti regolarmente di cui però non viene indicata la consistenza.

