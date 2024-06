Il centrosinistra vince anche a Perugia: Vittoria Ferdinandi stacca Margherita Scoccia 53-47%. Ecco chi è la nuova sindaca

Non solo Bari e Firenze. Il centrosinistra è avviato verso una netta vittoria pure a Perugia, dove la candidata del campo largo Vittoria Ferdinandi affrontava al ballottaggio l’assessora uscente all’Urbanistica (per FdI) Margherita Scoccia. Con 129 sezioni su 159 scrutinate, Ferdinandi è al 52,95% dei voti, oltre 5 punti in più di Scoccia data al 47,05%. Ferdinandi, psicologa, nominata nel 2021 Cavaliere al merito della Repubblica, è sostenuta da Pd, M5s, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche d’area. Scoccia, architetto, da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e liste civiche di centrodestra, che nell’ultimo quinquennio ha governato il Comune. Al primo turno le due candidate erano arrivate vicinissime, divise da poche centinaia di voti: 49,01% Ferdinandi, 48,29% Scoccia. Forbice che pare però essersi decisamente allargata al ballottaggio. Le due candidate ancora tacciono, ma al quartier generale di Ferdinandi già tira aria di vittoria, in quello di Scoccia di sconforto.

Chi è la nuova sindaca

Quello di Vittoria Ferdinandi è un debutto assoluto in politica. Dopo studi in filosofia e psicologia, la oggi 38enne ha lavorato sì per la società ed il suo territorio, ma sotto altre vesti. Coniugando due passioni e insiemi di competenze, quelle in ambito psicologo-psichiatrico e quelle nell’ambito della ristorazione. Dal 2019, in particolare, ha fondato e diretto “Numero Zero”, definito come il primo «ristorante inclusivo» dell’Umbria, pensato per inserire appunto nel circuito socio-lavorativo con il ristorante pazienti psichiatrici. Progetto che le è valso nel 2021 l’onorificenza del Quirinale. Dallo scorso inverno il grande salto in politica con la candidatura per il fronte di centrosinistra appositamente denominato “Alleanza per la Vittoria”. Quella che pare proprio aver centrato oggi 24 giugno, riportando Perugia sotto la guida del centrosinistra dopo cinque anni.

