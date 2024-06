Firenze, una donna trovata morta in casa: il nipote di 17 anni confessa l’omicidio

Maria Teresa Chavez Flores aveva 65 anni. Viveva con suo marito, a Firenze, e suo nipote. Il ragazzo di 17 anni era arrivato in Italia dal Perù per motivi di studio e risiedeva con i nonni nella zona di Careggi, in via Niccolò da Tolentino. La donna, che di lavoro faceva l’operatrice sociosanitaria, è stata trovata morta nel letto dell’abitazione. La procura dei minori ha disposto lo stato di fermo nei confronti del ragazzo, con l’accusa di omicidio volontario. Il 17enne avrebbe confessato di aver ucciso sua nonna durante l’interrogatorio di ieri pomeriggio – 24 giugno – in questura.

Il ragazzo viveva da quattro anni nel piccolo appartamento dei nonni. Nella notte tra il 23 e il 24 giugno, quando sarebbe avvenuto il delitto, il nonno era fuori città. All’arrivo della polizia sul luogo dell’omicidio, in un primo momento il giovane aveva accusato uno sconosciuto dell’assassinio. Aveva detto di aver ingaggiato una lotta con l’intruso che, dopo aver ucciso la nonna, era scappato. Un racconto che è sembrato subito contraddittorio, tanto da far convocare in questura il ragazzo dopo una tappa in ospedale, affinché fossero medicate le ferite sul volto del 17enne.

Leggi anche: