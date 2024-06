Il presidente del Codacons Carlo Rienzi parcheggia sulle strisce pedonali a Roma: «La foto? È un dispetto»

La zona è quella di via Bettolo, tra viale delle Milizie e viale Angelico. In sosta sulle strisce si trova parcheggiata un’automobile, incastrata tra due semafori. È quella del presidente del Codacons Carlo Rienzi. A pubblicare lo scatto è Repubblica, che dice di averlo ricevuto da un cittadino e che risale al 12 giugno scorso. Rienzi, ascoltato dal quotidiano, si pente amaramente dell’errore: «Qualora dovesse essere confermata la violazione, sono pronto a pagare la relativa sanzione». Ma imputa anche lo scatto a un «dispetto» nei suoi riguardi. E si giustifica: «A Roma la grave carenza di parcheggi a volte porta a non avere alternative ad una così grave violazione del codice della strada». Poi invita l’autore della foto a ritirare il premio Amico del consumatore. «Ho chiesto subito perdono per la mia possibile trasgressione, e invocato la esimente dello stato di necessità. Benedico l’autore della foto, ammesso che non si tratti di uno dei tanti ladroni o delinquenti che tutti i giorni devo denunciare per la mia nevrotica difesa della legalità».

