It Wallet, i primi test sul portafoglio digitale dal 15 luglio: così sull’app «IO» si potrà avere patente e tessera sanitaria

È il 15 luglio la data da segnare in agenda per l’arrivo del portafoglio digitale, It Wallet. Qui si potranno caricare alcuni documenti essenziali: tessera sanitaria, patente e carta europea della disabilità. Inizialmente sarà disponibile sull’app Io in fase sperimentale. A metà luglio, fa sapere Il Messaggero, arriverà un messaggio a un migliaio di persone – un campione rappresentativo della popolazione – con l’avviso dell’abilitazione del servizio. Si tratta di una fase necessaria per valutare come funzionano i documenti in digitale e quali potrebbero, invece, essere gli eventuali problemi. A seguire, su richiesta, tutti i cittadini maggiorenni potranno richiedere di avere i tre documenti sull’app entro ottobre. Entro fine anno, sebbene inizialmente fosse stata prevista per ottobre, dovrebbe arrivare in formato digitale anche la carta d’identità. In questo modo, non sarò più necessario presentare il documento cartaceo durante controlli eventuali o passaggi burocratici.

Le fasi successive

Il portafoglio digitale, approvato lo scorso gennaio dal Consiglio dei ministri, ha come obiettivo quello di ridurre i tempi della burocrazia e risparmiare, laddove possibile, carta e plastica. In una fase successiva, It Wallet dovrebbe poi diventare un’applicazione autonoma, sganciandosi così da Io. Al suo interno, dovrebbero poi poter entrare anche altre tipologie di documenti, quali il passaporto, la tessera elettorale e, nel 2025, tutti gli altri. Attestazioni elettroniche per partecipare a bandi pubblici, titoli professionali per dimostrare l’appartenenza agli albi, titoli di studio, documenti giuridici e così via saranno disponibili con un solo click. In futuro, verrà poi studiata la possibilità anche di effettuare pagamenti nei confronti della Pa e dei privati.

