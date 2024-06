Al Foglio non è piaciuta l’intervista “di sinistra” di Marina Berlusconi: «Ridateci Drive In»

Il Foglio non ha particolarmente apprezzato l’intervista rilasciata da Marina Berlusconi al Corriere della Sera. Secondo Salvatore Merlo in quell’intervista «non abbiamo riconosciuto l’uomo che ha salvato l’Italia con Eva Grimaldi e Massimo Boldi, quello che insomma ci ha fatto capire che Umberto Smaila è assai meglio di Antonio Gramsci». Marina, secondo il Foglio, ha invece «l’idea di piacere alla sinistra, e agli intellettuali cosiddetti». Dedicandogli una casa editrice liberale. Mentre lui era antiparrucconi: «E se è comprensibile che una grande e cospicua famiglia d’imprenditori milanesi oggi, legittimamente, si abbandoni all’eterno bisogno di esorcizzare la paura delle paure, l’esproprio proletario, verrebbe soltanto da dire: però risparmiate Silvio Berlusconi». Infine, l’appello: «Lasciate libero Silvio Berlusconi. Anzi, ridateci Drive in e tenetevi Walter Siti (con tutto il rispetto)».

