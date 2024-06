Roma, lo youtuber Simone Cicalone aggredito in metro dai borseggiatori: «Stavamo girando quando è scoppiato un casino» – Il video

«Stavamo facendo un nuovo video sulla metropolitana, c’è stato un casino: hanno rotto la telecamera, hanno colpito Evelina che ha sbattuto al muro, è stata sia picchiata da un uomo sia dalle donne. Poi è intervenuta la Polfer, in borghese, che li ha fermati. Uno aveva il divieto di dimora a Roma, ma stava qui». Questa la denuncia di Simone Cicalone, noto youtuber romano, aggredito dai borseggiatori sulla metro A. Cicalone, secondo quanto spiega sui suoi profili social è finito a terra, facendosi male a «naso, ginocchio e collo», finendo quindi al pronto soccorso. Ad aggredire Cicalone sarebbe stato un gruppo di almeno dieci persone. Gli agenti, intervenuti con diverse pattuglie, sono riusciti a fermare due uomini, mentre le donne sono riuscite a scappare. «Mentre noi stiamo qua – spiega lo youtuber – questi sono tornati a rubare in metropolitana». «Il “servizio” sulla metro – sottolinea – è stata una vera e propria imboscata. Uno c’ha attirato da una parte, picchiandosi in faccia da solo, e poi sono usciti fuori come funghi», racconta Cicalone.

