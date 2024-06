Torino, le due bambine di 9 e 11 anni: «Lo zio si infila nel nostro letto e ci abbassa le mutandine»

Due bambine di 9 e 11 vivevano insieme in una cascina del torinese, sede di una famiglia allargata. Entrambe avrebbero subito abusi sessuali da un parente di 23 anni, che è lo zio di una e il fratellastro dell’altra. L’uomo è sotto processo per i fatti, che sarebbero avvenuti in un caso nel 2019 e per entrambe nel 2021. Secondo l’accusa della pubblica ministera Barbara Badellino, scrive oggi l’edizione torinese di Repubblica, lo zio «avrebbe agito di notte infilandosi nel loro letto». Le piccole vittime «non erano in grado di sottrarsi alle sue condotte». Ma hanno raccontato la vicenda ai parenti. In particolare a un’altra zia: «Spesso venivano a casa mia. Io ho i cani e loro ci giocavano. Prima del 9 luglio non mi avevano detto niente. Poi si sono confidate». E così hanno detto che lo “zio” si infilava nel loro letto e abbassava loro le mutandine. Lei si è rivolta al servizio Bambi dell’ospedale Regina Margherita. Poi ha sporto denuncia. L’uomo è sotto processo ed è stato allontanato dal nucleo familiare.

