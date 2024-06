Le affermazioni infondate su autismo e vaccini del “Dr” Steve Kirsch

Un presunto “Dr” Steve Kirsch avrebbe dichiarato, presso un’aula di quello sembra essere un’istituzione americana, che ci sia un forte legame tra autismo e vaccini. Per sostenere la sua teoria, il “Dottore” pone un confronto con la popolazione Amish. Le affermazioni fatte da questa persona, invitata a un incontro con altri personaggi seguiti dalle aree No Vax, sono prive di fondamento. Ricordiamo che la fantomatica correlazione tra autismo e vaccini proviene da una truffa medica proveniente dal Regno Unito.

Per chi ha fretta

L’autismo non è causato dai vaccini.

Steve Kirsch non è un medico, ma un imprenditore.

La teoria sugli Amish “non vaccinati” e dunque “senza autismo” risulta infondata.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video con la narrazione fuorviante:

Dr. Steve Kirsch: “non riusciamo a trovare neanche un solo bambino autistico che sia non-vaccinato”

La correlazione tra autismo e vaccini è un falso storico

La narrazione che vede una correlazione tra autismo e vaccini è un falso storico. Il principale sostenitore della falsa teoria è l’inglese Andrew Wakefield, di cui abbiamo parlato in diverse occasioni.

L’intervento presso il Senato della Pennsylvania

Nel video, Steve Kirsch interviene presso il Senato della Pennsylvania durante un incontro sulla “Libertà medica” organizzato dal controverso repubblicano Doug Mastriano, sostenitore di Donald Trump, contestatore dei vaccini anti Covid. Tra i presenti troviamo anche altri personaggi noti nella comunità No Vax, come Peter McCullough che promuove fantomatiche “cure detox” per i vaccinati anti Covid-19.

Steve Kirsch non è un medico

Steve Kirsch non è un medico, ma un imprenditore così descritto dal sito del repubblicano Mastriano:

Steve Kirsch – è un filantropo ed ex dirigente dell’alta tecnologia della Silicon Valley. Il signor Kirsch ha anche testimoniato davanti al Senato degli Stati Uniti e al Senato dell’Autorità Palestinese sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino COVID.

L’infondato esempio degli Amish

La comunità americana degli Amish è nota per una vita “fuori dal mondo moderno”.

Queste comunità tendono ad evitare l’uso della tecnologia moderna, specialmente quando questa è intrusiva o può distrarre dalla vita comunitaria e dalla fede. Ad esempio, evitano l’uso di automobili, elettricità in casa e telefoni cellulari. Invece, utilizzano mezzi di trasporto trainati da cavalli e illuminazione a gas o candele.

Kirsch riporta una sua teoria basata sugli Amish:

Gli Amish sono un perfetto esempio di un vasto gruppo di persone che sono in gran parte non vaccinate e non esiste l’autismo: non riusciamo a trovare un bambino autistico che non sia stato vaccinato. E’ molto, molto raro. Nella comunità Amish: molto, molto raro. Non troverai transessuali. Non troverai omosessuali. Non troverai bambini con ADD, con malattie autoimmuni, con PANDAS/PANS, con epilessia. Semplicemente non trovi nessuna di queste malattie croniche tra gli Amish

Come riportato dai colleghi di Factcheck, risulta infondata l’affermazione che la comunità Amish sia «in gran parte non vaccinata». Secondo un articolo del 2017, era stato rilevato che il 98% dei genitori Amish intervistati nel nord dell’Ohio abbia vaccinato in figli. Percentuale simile riscontrata da un altro articolo, pubblicato nel 2011, dove a rispondere positivamente era l’85% dei genitori.

L’autismo tra gli Amish esiste

Ulteriore smentita alla narrazione di Kirsch è un articolo pubblicato nel 2010 riguardo uno studio sull’autismo e gli Amish: «I dati preliminari hanno identificato la presenza di ASD nella comunità Amish con un tasso di circa 1 su 271 bambini che utilizzano strumenti diagnostici e di screening ASD standard».

Ulteriori verifiche sono state fatte anche dai colleghi di Healthfeedback.

Conclusioni

I vaccini non causano l’autismo. Chiunque abbia sostenuto tale teoria, in primis l’autore della truffa britannica che aveva scatenato la narrazione falsa in tutto il mondo, non lo ha mai dimostrato. Le affermazioni di Kirsch e le sue teorie sugli Amish non trovano alcun fondamento.

