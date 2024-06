Euro 2024, Luciano Spalletti e lo scontro con il giornalista svizzero: «Oggi la Svizzera è stata una Ferrari, voi una Panda» – Il video

La replica del ct azzurro che non ha apprezzato la metafora del cronista in conferenza stampa

«Oggi la Svizzera è stata una Ferrari, voi una Panda». Questa la provocazione scelta da un giornalista svizzero dopo l’eliminazione dell’Italia a Euro 2024. Una metafora non apprezzata da Luciano Spalletti. Il ct azzurro, nella conferenza stampa di fine match, replica al cronista: «Bisogna accettare tutto, anche allusioni di cattivo gusto come la sua». Le immagini dello scontro stanno diventando virali sui social. «Si capisce che lei è una persona di grandissima ironia, le diciamo che ha ragione. Siete stati più bravi di noi, cercheremo di fare meglio la prossima volta», afferma Spalletti, prima di chiedere il nome del giornalista: «What’s your name?». Il giornalista risponde fornendo nome e cognome. «Thank you», chiude il ct.

