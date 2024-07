I nuovi Ecobonus fanno volare le auto elettriche: +115% di immatricolazioni a giugno. «Era la svolta che gli italiani attendevano»

I nuovi Ecobonus fanno impennare il mercato delle auto elettriche in Italia. A giugno, mese in cui sono entrati in vigore i tanto attesi incentivi all’acquisto, le immatricolazioni di vetture full electric hanno fatto segnare un +115,8% rispetto allo stesso mese del 2023, con una quota di mercato in crescita all’8,3% (contro il 4,4% di giugno dello scorso anno). In termini assoluti, sono 13.285 le nuove automobili elettriche acquistate. «Questi primi dati mostrano come molti italiani siano pronti per il passaggio all’elettrico e che lo stallo sulle immatricolazioni dei mesi scorsi era legato all’attesa degli incentivi», commenta Fabio Pressi, presidente di Motus-E, l’associazione che raduna le principali aziende che si occupano di mobilità elettrica. Se si guarda al primo semestre del 2024, sono 34.709 le vetture elettriche immatricolate in Italia, in aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il parco circolante si attesta a 251.023 auto.

Il confronto con l’Europa

Nonostante la fiammata di giugno, i dati sulle immatricolazioni di auto elettriche in Italia restano al di sotto di quelli degli altri grandi Paesi europei. Nei primi sei mesi dell’anno, le vetture full electric hanno rappresentato appena il 3,9% delle nuove auto immatricolate. Giusto per fare un paragone, Francia, Germania e Regno Unito hanno registrato lo scorso maggio un market share delle vetture a batteria pari al 17%, al 12,6% e al 17,6%. «L’effetto degli ordini realizzati con il nuovo Ecobonus si dispiegherà a pieno con le consegne dei prossimi mesi, ma per l’intero anno ormai non possiamo aspettarci risultati troppo dissimili dal 2023 in termini di immatricolazioni full electric», spiega il presidente di Motus-E.

I dati del settore automotive

Se si guarda al mercato auto nel suo complesso, giugno 2024 ha fatto segnare un +15% di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2023, con un totale di 160.046 nuove vetture. «Ci auguriamo che l’andamento delle vendite possa mantenersi positivo anche nei prossimi mesi, così da controbilanciare la fisiologica riduzione dei volumi tipica dei mesi estivi», commenta Roberto Vavassori, presidente dell’Anfia.

Leggi anche: