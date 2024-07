Palermo, la carica dei 4mila in coda per New Martina. Chi è la TikToker delle pellicole per smartphone che fa impazzire i ragazzi – Il video

Centinaia di persone in fila, che attendono emozionate il momento in cui entreranno in contatto con il loro idolo: sono scene viste e riviste, prima dei concerti, delle premiére di qualche film, o persino in occasione di qualche firma-copie. Le immagini che provengono da Palermo stanno però facendo discutere perché quella gente accalcata attende una TikToker, Carmen Fiorito (alias NewMartina). Che è diventata famosissima online, conquistando milioni di followers, semplicemente perché applica delle pellicole sugli schermi degli smartphone. Un successo che lei ha spiegato così: «I follower apprezzano la mia spontaneità. Poi sono i gesti che faccio, la velocità con cui applico le pellicole e le cover. E l’Asmr». Ovvero la sensazione di rilassamento che nasce dall’ascolto di determinati suoni, come quello delle unghie sullo schermo. Fatto sta che, per il semplice fatto di pulire lo schermo dei telefonini, NewMartina ha costruito una fanbase appassionata e pronta a seguirla in ogni iniziativa. Come quella del capoluogo siciliano: chi si era radunato ieri sul posto lo aveva fatto per l’apertura del negozio dell’influencer in città. Dopo Napoli e Bologna, infatti, NewMartina ha aperto anche a Palermo il suo punto vendita di cover, accessori, e pellicole. Per l’occasione, scrive il Giornale di Sicilia, sono arrivate circa quattromila persone, che hanno iniziato a mettersi in fila dalle 12.30 (quando l’inaugurazione era in programma per le ore 16). La calca di fan che ha trovato ad accoglierla hanno presto scatenato l’ironia del web.

