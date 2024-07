Gastroenteriti sul Garda, la sfida del sindaco che beve dal lago: «Salute!». Lo sfottò sui social: «Vediamo il seguito» – Il video

Dopo i numerosi casi di gastroenterite a Torri del Benaco sul lago di Garda, il sindaco della vicina Brenzone ha deciso di brindare per scacciare le paure tra residenti e turisti. In un video diventato virale sui social si vede Paolo Formaggioni che immerge un bicchiere nel lago, per poi poi bere l’acqua raccolta augurando davanti all’obiettivo «Salute!». Sotto il post della pagina «Brenzone visione comune» gli utenti si dividono. C’è chi plaude all’iniziativa del sindaco, chi invece la definisce senza giri di parole una «pagliacciata» e ora aspetta i possibili effetti di quel brindisi: «Vorrei vedere il seguito». Un altro invece si chiede perché alle polemiche, il sindaco non abbia semplicemente risposto con una circolare con gli esiti dell’esami di laboratorio sull’acqua.

Nessun caso a Brenzone

A differenza del comune confinante, a Brenzone Formaggioni spiega che non ci sono stati casi di contagio: «Ma su questa vicenda c’è stato eccessivo allarmismo – ha spiegato citato da Repubblica – con notizie infondate o esagerate diffuse anche dai media tedeschi che inevitabilmente hanno generato preoccupazione tra gli operatori turistici».

Le analisi sulle acque del lago di Garda

E proprio a proposito sui test sulle acque del Garda, il sindaco assicura: «Le analisi sui campioni prelevati nel lago sono risultate tutte negative, la situazione clinica, come ha confermato l’Ulss 9, è in netto e veloce miglioramento, quindi aspettiamo solo gli esiti dei nuovi campionamenti. Ma tutto sta tornando nella norma. E l’acqua del nostro lago è pura».

