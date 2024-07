Il «Gender reveal party» in piazza Duomo a Milano, l’idea di una ragazza boliviana: «Non ci aspettavamo quella folla» – Il video

Una piazza, un elegante scatolone, tanti curiosi in cerchio e sullo sfondo il Duomo di Milano. Una giovane boliviana, Maria Laura Chucussigua, ha deciso di organizzare il «Gender Reveal Party», la festa – molto in voga nei Paesi anglosassoni – per annunciare il sesso del nascituro ad amici e familiari, in una location insolita: piazza Duomo nel capoluogo lombardo. Nel video diventato virale sui social, con oltre 70mila visualizzazioni, si vede la giovane aprire la scatola al centro della piazza e liberare, così, decine di palloncini color rosa. Una cerimonia che non è passata inosservata: centinaia di turisti e passanti si sono, infatti, fermati incuriositi, partecipando al conto alla rovescia e battendo le mani. «Eravamo solo mia famiglia e io», spiega su TikTok Chucussigua. «Poi tutti quei passanti si sono fermati. Non ho fatto male a nessuno! C’erano pure i poliziotti che erano curiosi come tutti. Pensavamo che non sarebbero venute molte persone al Duomo – ha scritto in spagnolo – ma siamo rimasti sorpresi che fossero così tanti, così come eravamo ansiosi di conoscere il tuo sesso, principessina», ha concluso.

Leggi anche: