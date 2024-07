«Cogne mette le ali», quanto costano gli elicotteri per turisti che vuole Daniela Santanchè?

Quanto costerebbe la proposta della ministra del Turismo, Daniela Santanché, per portare i turisti a Cogne in elicottero. L’iniziativa «Cogne mette le ali» prevede di trasportare nel Comune alle porte di Aosta – rimasto completamente isolato dopo che una forte alluvione ha distrutto le strade di collegamento – tutti i turisti che hanno in programma di soggiornare almeno quattro giorni negli alberghi o nelle altre strutture ricettive o almeno quindici giorni nelle seconde case. Un’idea che, secondo Santanché, «farà bene alla Valle d’Aosta», ma che finora ha avuto solo l’effetto di scatenare un’ondata di sfottò e ironia sui social. Ma quanto costerebbe realizzare davvero la proposta, sicuramente inusuale, suggerita dalla ministra del Turismo?

Il costo dell’elicottero e il nodo della legge regionale

La Stampa ha provato a mettere in fila i numeri per trovare una risposta. L’elenco prezzi della Regione Valle d’Aosta per le opere pubbliche, si legge nell’articolo del quotidiano torinese, parla di un prezzo di 32,58 euro (più Iva) al minuto con un Aérospatiale AS 350 Ecureuil, ovvero l’elicottero utilizzato in questi giorni per lo sgombero dei cittadini da Cogne verso Aymavilles. Se si considera che il volo dura all’incirca 20 minuti, il costo è di 159 euro a persona per il solo viaggio d’andata. 318 euro, se si considera anche il ritorno. Sul mercato si trovano offerte che scendono anche a 27 euro al minuto, comprensive di attrezzature, pilota e carburante. C’è però un ostacolo con cui dovrà scontrarsi la proposta di Santanchè, ossia la legge regionale sul volo in montagna. Si tratta di un provvedimento del 1988, scrive la Stampa, che prevede, per assicurare la tutela dell’ambiente, il divieto del volo in elicottero all’interno delle aree protette e in «tutte le zone site ad altitudine superiore a 1.500 metri». Cogne è a 1.534 metri di quota.

La replica di Santanchè agli sfottò

Nel frattempo, la stessa Santanchè è intervenuta per fornire qualche dettaglio in più sull’iniziativa degli elicotteri a Cogne. «Un servizio di elicotteri per turisti non rischia di essere troppo caro?», le chiede il giornalista del Corriere in un’intervista. Una domanda alla quale Santanchè risponde così: «Non lo sappiamo ancora. Sappiamo però che Cogne e la Valle d’Aosta non possono permettersi di perdere la stagione. Quello è un prezzo altissimo che vogliamo evitare». La ministra in quota Fratelli d’Italia assicura che il governo proverà «a essere innovativo in tutti i modi». E a chi ride della sua iniziativa «Cogne mette le ali», Santanchè replica: «C’è chi preferisce i sussidi e chi il rilancio portando innovazione. Io faccio parte del secondo gruppo».

In copertina: Uno degli elicotteri utilizzati per l’evacuazione dei cittadini di Cogne, 30 giugno 2024 (ANSA/Cristina Porta)

