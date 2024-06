Maltempo in Piemonte e Valle d’Aosta: isolata Cogne. Salvi una bimba di tre mesi e due adulti dalla piena del torrente Orco – Il video

L’ondata di maltempo che da sabato sera ha investito il nordovest del Piemonte fino alla Valle d’Aosta sta causando frane e smottamenti. I vigili del fuoco stanno intervenendo nelle province del Verbano e di Torino. A Locana sono state trasferite ieri in una zona sicura 37 persone che erano rimaste bloccate in un ristorante. A Mathi, sempre provincia di Torino, sono state evacuate precauzionalmente due famiglie a causa dell’esondazione del fiume Stura di Lanzo. Ieri notte tra Montanaro e San Benigno Canavese le squadre di soccorso hanno salvato due adulti e una neonata di 3 mesi bloccati in auto per l’innalzamento dell’acqua del torrente Orco. Il torrente Anza ha esondato in diversi punti, mentre, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Cogne è isolata a causa di una frana in frazione Epinel, lungo la strada regionale che conduce alla località ai piedi del Gran Paradiso. Due morti e un disperso sono il triste bilancio del nubifragio nel Canton Ticino. In Vallemaggia, secondo quanto riportano le testate della Svizzera italiana, i violenti temporali hanno causato un’importante frana in zona Fontana. Le autorità svizzere comunicano che sono state recuperate dai soccorritori della Rega le salme di due persone, attualmente in fase di identificazione. Sono attive le ricerche di una terza persona dispersa.

Il racconto dell’albergatrice di Cogne

«Ieri sera dopo che la situazione è peggiorata è stato evacuato il campeggio Gran Paradiso. Nel nostro albergo abbiamo accolto gli sfollati, quelli che abbiamo potuto, circa 30 persone», ha raccontato all’ANSA Christine Cavagnet, che con la sua famiglia gestisce l’hotel Herbetet, in Valnontey, frazione di Cogne, tra le zone più colpite. L’albergatrice ieri sera non era a Cogne e, quando l’unica strada di collegamento con il paese è stata chiusa per un dissesto, attorno alle 20, non è potuta rientrare. Per ora sta cercando di raggiungere il paese in elicottero, unico mezzo spiega l’agenzia, utilizzabile al momento.

Il sindaco di Quarona: «Evento distruttivo»

«Un evento drammaticamente distruttivo», ha commentato all’Ansa il sindaco di Quarona (Vercelli) e presidente dell’Unione montana della Valsesia. Francesco Pietrasanta racconta il nubifragio che si è abbattuto sulla zona. «Non sembrerebbe – sottolinea – che ci siano dei feriti, ma i danni sono molti. Un abbraccio a tutte le comunità coinvolte». Nella zona colpita vi sono stati smottamenti e danni ai ponti. Una ventina di campeggiatori sono rimasti isolati.

