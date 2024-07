Venezia, dopo la scena muta all’orale dell’esame di maturità la beffa per le studentesse: «Nessuna irregolarità da parte della prof»

Linda Conchetto, Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello sono le tre studentesse che hanno fatto scena muta all’esame orale di maturità al liceo Foscarini di Venezia. Per protestare nei confronti della commissaria Carmelina Pettenà del liceo Franchetti di Mestre, che ha assegnato a 10 studenti su 14 un’insufficienza grave. «La commissaria esterna di greco era entrata in conflitto con il nostro professore di latino qualche anno fa e con noi si è rivelata ingiusta. Si è tenuta bassissima con i voti, mentre nell’altra classe ha assegnato punteggi decisamente più alti», avevano detto le studentesse. Il ministero dell’Istruzione aveva avviato un’ispezione sull’esame. Che si è conclusa con un nulla di fatto. Il Corriere del Veneto fa sapere che le verifiche degli ispettori non hanno portato ad appurare nulla nei confronti della prof. Anche perché, come hanno spiegato gli uomini di viale Trastevere, il voto è un’espressione collegiale e viene vidimato da tutti i colleghi della commissione. Quindi la contestazione avrebbe dovuto rivolgersi all’intero collegio. A questo punto per le tre ragazze non resta che il ricorso al Tar.

