Affitti a Milano: fino a 1.760 euro al mese per un bilocale di 55 metri quadrati

Non si ferma la corsa dei prezzi degli affitti a Milano. Secondo un’analisi del centro studi di Locare, riportata da Repubblica, nei primi mesi del 2024 i canoni hanno continuato a crescere in ogni quartiere del capoluogo lombardo. Le date prese come riferimento per lo studio sono due: il 31 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024. Se si guarda al centro storico di Milano, il canone di affitto annuo al metro quadro è passato dai 378 euro dello scorso anno ai 384 di fine marzo. A Quadronno, poco lontano dal centro, si passa da 345 a 356 euro al metro quadro. L’aumento più vertiginoso si registra nel quartiere Magenta-Cadorna, che schizza in soli tre mesi da 271 a 378 euro.

Perché aumentano gli affitti

Secondo Andrea Napoli, ceo di Locare, «la crescita dei prezzi è il risultato di una combinazione di fattori economici e sociali». Da un lato, spiega Napoli, «la città continua ad attrarre investimenti internazionali e professionisti altamente qualificati». Dall’altro, ci sono «la maggiore possibilità di impiego e l’offerta universitaria di eccellenza» che contribuiscono a spingere la domanda. C’è però un altro elemento da tenere in considerazione. I proprietari, spiega il ceo di Locare, non si sentono tutelati in caso di ritardi nei pagamenti da parte degli inquilini, il che li spinge a optare per «soluzioni a breve-medio termine, riducendo così la disponibilità di immobili sul mercato».

Il canone mensile per un bilocale

L’analisi di Locare mostra che il canone annuo per un appartamento di 55 metri quadrati in centro città è di 21.120 euro, ossia 1.760 euro al mese. Se si intende affittare 100 metri quadrati, il costo schizza a 3.200 euro al mese. Se si opta per una zona ben servita ma comunque meno centrale, per esempio Porta Genova/Navigli, il canone annuo al metro quadro scende a 305 euro, ossia 1.403 euro al mese per 55 metri quadrati di appartamento (in crescita del 2,22% in soli tre mesi). Crescono i prezzi anche in zona Città Studi, uno dei principali poli universitari di Milano, dove il canone annuo al metro quadro passa da 242 a 252 euro. Più stabili i prezzi in periferia, con la zona Famagosta/Barona che si attesta sui 244 euro annui al metro quadro (+0,02% rispetto a fine 2023).

In copertina: La protesta contro il caro-affitti degli studenti in tenda davanti all’Università Statale di Milano, 3 febbraio 2023 (ANSA/Mourad Balti Touati)

