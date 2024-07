Casalmaggiore, auto cade nel fiume Po: muoiono l’uomo e la donna che erano a bordo. L’ipotesi è di femminicidio e suicidio

Nella località di Casalmaggiore, dove la provincia di Cremona lambisce quella di Mantova, un’auto è precipitata nel fiume Po. Erano passate da poco le 3 di notte di oggi – 5 luglio – quando le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l’incidente stradale. Le vittime, Lorena Vezzosi e Stefano Del Re, avevano rispettivamente 53 e 51 anni. L’auto è stata recuperata dai Vigili del fuoco nella mattinata odierna. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause dell’accaduto, ma prende spazio l’ipotesi che si possa trattare di un femminicidio con annesso suicidio. Dalle immagini, sembrerebbe che la donna resti inerme nel veicolo qualche istante prima di impattare con l’acqua. L’uomo avrebbe invece cercato di salvarsi aggrappandosi, con la mano fuori dal finestrino, a una barca.

Dalle testimonianze già raccolte dagli inquirenti, sembrerebbe che il rapporto tra i due – originari del Casalasco e residenti a Sant’Arcangelo di Romagna – si fosse incrinato già da qualche mese. Prima dell’impatto nel Po, probabilmente la donna era già esamine – morta o in condizioni di incoscienza – e adagiata sul sedile passeggero: questo apparirebbe nei filmati acquisiti dalle forze dell’ordine. Comunque, dalla prima ispezione cadaverica, non risulterebbero ferite sul corpo di lei. La lesione alla gamba destra, l’unico trauma evidente, sarebbe compatibile con lo schianto avvenuto tra l’auto e l’acqua del fiume. L’autopsia, che dovrebbe essere eseguita lunedì 8 luglio, fornirà più dettagli. Intanto, i militari dell’Arma sono al lavoro nell’abitazione dei due, in Romagna: tracce di violenze avvenute nell’appartamento potrebbero confermare la pista dell’omicidio-suicidio.

Leggi anche: