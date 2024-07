L’immagine della cozza più grande del mondo pescata a Olbia è generata con AI

Almeno un metro e mezzo è la lunghezza apparente della cozza più grande del mondo, stando a un’immagine che circola online. Sebbene esistano effettivamente bivalvi di dimensioni simili, l’immagine secondo cui la cozza più grande del mondo sarebbe stata pescata a Olbia è stata generata con l’intelligenza artificiale.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella descrizione si legge:

Misura 1,5 metri pescata ad Olbia in Sardegna la cozza più grande del mondo!

L’immagine è stata condivisa anche da pagine come SardegnaEvents.it:

I dettagli dell’AI

Nell’immagine sono presenti numerosi errori tipici di quelle generate con l’intelligenza artificiale. Partendo da in alto a sinistra si nota il viso di una delle persone nel pubblico, particolarmente schiacciato e deformato. Subito sotto, il braccio della donna al suo fianco, anch’esso di forma innaturale e parzialmente fuso con gli indumenti da lei indossati. Il sensazionale mollusco viene presentato da uno chef che su una mano ha quattro dita e sull’altra un mignolo estremamente corto. Proseguendo verso destra, due mani reggono un telefono che copre appena una testa minuscola. Più in alto si vede un lampadario tagliato a metà. Sotto di esso una signora dal viso deformato, a sua volta a sinistra di un uomo con un occhio molto più grande dell’altro.

La cozza più grande del mondo

Ciò non vuol dire che non esistano bivalvi – cozze è un termine colloquiale che può riferirsi a numerose specie – di simili dimensioni. Una di queste è la Pinna Nobilis, diffusa in varie zone del Mar Mediterraneo, comprese le acque del Golfo di Napoli, al largo della Liguria e nell’alto Adriatico. Tipica delle praterie di alga posidonia, la Pinna Nobilis può raggiungere gli 1,2 metri di lunghezza secondo la Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Conclusioni

Un’immagine dovrebbe provare che a Olbia sia stata pescata la cozza più grande del mondo, ma è stata generata dall’intelligenza artificiale.

