Euro 2024, la Spagna beffa la Germania: 2-1 ai supplementari, eliminati i padroni di casa

Non doveva neanche giocare Dani Olmo, entrato dalla panchina all’ottavo del primo tempo per l’infortunio di Pedri. Ed è invece risultato il giocatore decisivo per la Roja. La Spagna supera i quarti di finale contro la Germania con un gol e un assist del talento del Lipsia, eliminando i padroni di casa. I tedeschi hanno riacciuffato la partita a un passo dal 90esimo, portandosi sull’1-1. Ma è stato il gol di Merino alla fine del secondo tempo supplementare a evitare i rigori alla Roja e fissare il punteggio sul 2-1 che vale l’accesso al penultimo atto di Euro2024. La semifinale sarà il 9 luglio a Monaco di Baviera con la vincente tra Portogallo e Francia.

La partita

Luis de la Fuente si è affidato in attacco ad Alvaro Morata, sostenuto alle sue spalle da Pedri – subito fuori per infortunio sostituito da Olmo – Lamine Yamal e Nico Williams. I padroni di casa hanno risposto con Toni Kroos padrone del centrocampo, affiancato da Emre Can, dietro al talentuoso Musial. Il primo tempo si è giocato su buoni ritmi, una partita vivace che dopo 45 minuti però era ancora inchiodata sullo 0-0. Ci ha pensato Olmo, su assist di Yamal – il terzo a questi europei – a sbloccarla con un rasoterra al 51esimo. La Germania ha subito risposto con un paio di azioni pericolose, scoprendo anche il fianco alle ripartenze della Roja. L’occasione migliore per i tedeschi è arrivata al 76esimo, dopo una corsa sulla fascia di Wirtz che ha servito un gran pallone al centro per Füllkrug: solo palo per l’attaccante del Borussia Dortmund. Poi di nuovo dopo pochi minuti un’uscita a metà di Unai Simon ha rischiato di compromettere la corsa degli spagnoli a questi Europei. Dopo il rinvio, i tedeschi hanno riconquistato palla e il portiere della Roja ha tentato di anticipare Kai Havertz sul filtrante. Ma la punta tedesca era in netto vantaggio e ha provato un pallonetto che si è spento oltre la traversa. Il gol del pareggio è arrivato a ridosso dei minuti di recupero, con Wirtz che ha girato in rete una palla da dentro l’area di rigore. Nel primo tempo supplementare, con gli allenatori costretti a dar fondo a tutte le sostituzioni per riequilibrare le squadre, le occasioni più nitide sono state per Oyarzabal della Spagna e Wirtz per i tedeschi. Nel secondo tempo supplementare molta stanchezza da entrambe le parti, con il gioco affidato a fiammate individuali. Grandi proteste dei tedeschi per un tocco di braccio di Cucurella su un tiro di Musiala, ma l’arbitro Taylor ha lasciato proseguire. Ancora la Germania, spinta dal pubblico di Stoccarda, si è resa pericolosa al 116esimo con una spizzata di testa di Füllkrug, con una grande parata di Simon. Il gol vittoria è arrivato al 119esimo di una partita tiratissima: Merino, entrato in campo alla fine del secondo tempo regolamentare, ha angolato di testa alla destra di Neuer un cross di Olmo. La Germania ha ancora avuto due occasioni per pareggiare l’incontro ma alla fine passa la Spagna.

Leggi anche: