Euro 2024, due giornate di squalifica per il turco Demiral. Erdogan lo difende: «Stava solo esprimendo la sua gioia»

Due giornate di squalifica. È questo il provvedimento preso dalla Uefa nei confronti di Merih Demiral, difensore della Turchia, che nell’ultimo incontro vinto per 2-0 contro l’Austria ha festeggiato il proprio gol con il «saluto dei lupi grigi», un movimento nazionalista di estrema destra. La Uefa aveva aperto un’inchiesta mercoledì 5 luglio, all’indomani dell’incontro agli ottavi di finale di Euro 2024, in corso in Germania. L’esultanza di Demiral ha sùbito scatenato un vespaio di polemiche non solo perché contraria al regolamento Uefa – che vieta qualsiasi saluto «politico» – ma anche perché direttamente riconducibile a un movimento estremista noto, tra l’altro, per il coinvolgimento nell’attentato a papa Giovanni Paolo II.

La crisi diplomatica

Nancy Faeser, ministra degli Interni tedesca, ha convocato l’ambasciatore tedesco ad Ankara e chiesto un intervento della Uefa. Mentre il calciatore turco si è difeso così nel dopo partita: «Sono contento di averlo fatto per indicare l’identità turca. L’ho fatto perché sono fiero di essere turco». A questo punto, Demiral, autore della doppietta che ha regalato il passaggio del turno contro l’Austria per 2-1, salterà l’impegno di sabato 6 luglio contro l’Olanda.

La difesa di Erdogan

Nel frattempo, ad Ankara si fa quadrato attorno al calciatore. La televisione di Stato turca, la Trt, definisce «scandalosa» la decisione della Uefa di squalificare Demiral per due partite. «Merih ha mostrato la sua gioia in questa immagine», lo ha assolto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Solo una multa per Jude Bellingham

Se la cava invece Jude Bellingham, l’altro giocatore per cui si attendeva il provvedimento della Uefa. L’attaccante della nazionale inglese e del Real Madrid non sarà squalificato per l’esultanza volgare rivolta ai tifosi rivali. La Uefa ha deciso di comminargli una semplice multa, mentre il turno di stop è stato sospeso con una condizionale di un anno. Questo significa che l’Inghilterra non perderà il suo top player in vista dei quarti di finale contro la Svizzera.

In copertina: L’esultanza controversa di Merih Demiral durante Austria-Turchia, 2 luglio 2024 (EPA/Hannibal Hanschke)

