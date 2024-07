Elezioni in Iran, chi è il riformista Massoud Pezeshkian neoeletto presidente: «Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti»

L’Iran ha scelto il suo nono presidente. Al ballottaggio delle elezioni presidenziali di ieri ha vinto il candidato riformista ed ex ministro della Sanità della Repubblica islamica Massoud Pezeshkian. Stando ai dati riportati dai media locali, il neo-presidente ha ottenuto 16.384.403 voti (circa il 53%) contro i 13.538.179 del suo rivale ultraconservatore Saeed Jalili, espressi in un totale di circa 58.000 seggi in Iran e 314 seggi in oltre 100 paesi stranieri. Le elezioni in Iran erano state indette dopo la morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero lo scorso maggio. E il voto – definito una «farsa» da molti attivisti per i diritti umani, tra cui la Premio Nobel per la pace Shirin Ebadi a Open – si sono svolte in un contesto di diffuso malcontento. A causa della dura repressione da parte delle autorità iraniane, in seguito alle proteste “Donne, vita, libertà” scoppiate dopo l’uccisione di Mahsa Amini, ma anche per la perenne crisi economica.

Il crollo dell’affluenza

Al secondo turno di venerdì l’affluenza è stata del 49,8 percento, circa 10 punti percentuali in più rispetto al primo turno del 29 giugno (30.530.157 dei 61.452.321 elettori aventi diritto). L’apertura delle urne, prevista fino alle 18 ora locale (le 16.30 italiane), era stata estesa in serata fino a mezzanotte per permettere una maggiore affluenza, fondamentale per la legittimità del regime. «Tenderemo la mano dell’amicizia a tutti. Siamo tutti popolo di questo Paese. Ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per il progresso», ha detto il neoeletto presidente. Parlando alla tv di Stato il riformista ha ringraziato i suoi sostenitori venuti a votare «con amore e per aiutare» il Paese, dopo la sua vittoria sull’ultraconservatore.

Chi è Pezeshkian?

Outsider e riformista, Massoud Pezeshkian è nato nel 1954 nell’Iran nordoccidentale da madre curda e padre azero. È un cardiochirurgo, parlamentare da due decenni ed ex ministro della Sanità sotto l’amministrazione del presidente riformista Mohammad Khatami (’97-2005). Pur rimanendo fedele ai principi della Repubblica islamica e alla Guida Suprema Ali Khamenei che, secondo la Costituzione ha pieni poteri decisionali, Pezeshkian ha sostenuto alcune cause riformiste. Dopo la morte di Mahsa Amini affermò che era «inaccettabile arrestare una ragazza per il suo hijab e poi consegnarne il cadavere alla famiglia».

Nonostante la presa di posizione e le critiche successive nei confronti della polizia morale, il nuovo presidente iraniano non è mai arrivato a chiedere l’abrogazione dell’obbligo del velo imposto alle donne. Pezeshkian sostiene, inoltre, che l’Iran debba migliorare le sue relazioni con l’Occidente, inclusi gli Stati Uniti. Ed è favorevole a un’apertura del paese agli investimenti stranieri per migliorare la situazione economica.

