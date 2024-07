La figlia del marò Latorre, Giulia, chiede alla fidanzata di sposarla durante il giuramento da poliziotta penitenziaria – Il video

Il 5 luglio scorso Giulia Latorre, figlia del maro’ Massimiliano, in occasione del suo giuramento come agente di polizia penitenziaria, ha organizzato un “picchetto romantico” con l’aiuto dei colleghi per chiedere la mano alla sua compagna, Rosy Grano. La proposta di matrimonio, tra rose gialle e sorrisi, è diventata virale.

Leggi anche: