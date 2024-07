Scuola, tagliati gli stipendi dei presidi. I sindacati: «Nessuno andrà più a dirigere un istituto in zone difficili»

Nuovi tagli all’istruzione. O meglio, agli stipendi dei presidi. Il ministero guidato da Giuseppe Valditara ha modificato i criteri per la classificazione delle scuole in “fasce di pesature” (A, B, C), un sistema che determina la complessità di gestione degli istituti e la base su cui si modula lo stipendio dei dirigenti scolastici. Da un giorno all’altro molti presidi hanno perso fino a 500 euro lordi in busta paga. Eppure, nessuno – scrive il Fatto quotidiano – capisce cosa sia cambiato davvero nei criteri. Sul sito del Mim si legge: «Le scuole in fascia A rappresentano il 22% del totale, pari a 1.671 istituzioni, rispetto a quelle attuali 1.760. Le scuole in fascia B saranno 4.934, rispetto alle precedenti 5.160 e quelle in fascia C saranno 994 a fronte delle attuali 1.169». Tra le altre novità introdotte da Valditara vi è poi l’indice ESCS (Economic, Social, and Cultural Status), che dovrebbe esaminare più attentamente le condizioni economiche, sociali e culturali degli studenti.

Le proteste dei dirigenti scolastici

La decisione del ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha scatenato una tempesta di proteste tra i presidi, molti dei quali si sono visti declassati e con una significativa riduzione dello stipendio, peserà – dicono i sindacati – sugli Istituti più svantaggiati e situati in contesti difficili. «È stato come fossi stata bocciata nel mio lavoro. Dirigo questa scuola da nove anni, al mio arrivo era un circolo didattico e sono riuscita a farla diventare un istituto comprensivo di 700 alunni. Grazie a impegno continuo e costante di lavoro, giorni di festa, trascurando la famiglia. Tutto perché ci tenevo. Ora mi sento demotivata, ho difficoltà a dare di nuovo un senso a questo lavoro», spiega Rita Milazzo, preside di un istituto comprensivo Giovanni Paolo II in Sicilia, al quotidiano. Da più parti, quello del Mim è stato «un cambiamento senza motivazione». I dirigenti socialisti sono, infatti, tenuti «alla trasparenza massima», continua Milazzo. Ma il ministero «pubblica a giochi fatti».

