Dolomiti, mamma e papà sulla strada ferrata senza protezioni e con i bambini piccoli – Il video

Mamma, papà e due bambini piccoli in gita in montagna. Non in un facile e sicuro sentiero boschivo ma in una strada ferrata, a precipizio, e senza alcuna protezione. Il video girato da un escursionista mostra una famiglia che affronta la ferrata Bepi Zac, in Trentino sulle Dolomiti. Si tratta di un percorso attrezzato di cresta che dal passo delle Selle procede verso est lungo le cime della Catena di Costabella. La madre è davanti e tiene per mano un bambino procedendo con passo incerto, più dietro arriva poi il padre che tiene in braccio un altro figlio, ancora più piccolo, reggendosi alla corda. La famiglia è senza protezioni né equipaggiamento, come moschettoni o caschetto. «Non si può giustificare un rischio di questo tipo ma non si può nemmeno colpevolizzare, ha dichiarato il presidente della Società Alpinisti Tridentini, Cristian Ferrari, «bisogna capire il contesto per cui si arriva in quelle condizioni. Queste situazioni devono stimolare tutti a compiere, se possibile, un ulteriore passo in avanti sulle informazioni, anche questo è quello spirito di solidarietà in montagna che si affievolisce con l’aumento degli escursionisti impreparati che frequentano le terre alte».

Video in copertina: Ansa

Leggi anche: