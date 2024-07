Ischia, dipendenti di ditta di pulizie trovano tre caramelle in una camera d’albergo e le ingoiano: intossicati. «Forse contenevano cannabis»

Saranno le analisi a stabilire cosa contenessero le caramelle che hanno intossicato tre persone ieri mattina in un hotel di Ischia. I tre dipendenti di una impresa di pulizie, rispettivamente di 55, 53 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli dove aver lamentato giramenti di testa e stato confusionale. I sintomi sono arrivati dopo l’assunzione di alcune caramelle gommose, trovate mentre stavano sistemando una a camera di un albergo di Forio. Dati i sintomi la diagnosi è stata quella di sospetta intossicazione alimentare ma i sanitari insospettiti dal racconto hanno poi allertato i carabinieri. Dalle analisi del sangue dei tre lavoratori sarebbero emersi valori significativi di cannabinoidi nel sangue, compatibili con quelli riscontrabili per ingestione di Thc, uno dei maggiori principi attivi della cannabis. Probabilmente il principio attivo era contenuto nelle caramelle ingoiate, un prodotto che si trova in libera vendita in altri paesi esteri. I carabinieri intanto hanno accertato che gli occupanti della stanza sono due turisti americani, di 37 e 31 anni di età e senza precedenti penali. Sono stati interrogati. I tre dipendenti sono stati dimessi dopo qualche ora dall’ospedale.

(foto copertina immagine di repertorio. Foto di Elsa Olofsson su Unsplash)

