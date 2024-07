Francia, due giocatori della nazionale di rugby accusati di violenza sessuale in Argentina

Due giocatori della Nazionale francese di rugby sono accusati di violenza sessuale in Argentina e sono stati arrestati a Buenos Aires. I due saranno presto trasferiti a Mendoza, dove avrebbe avuto luogo lo stupro e dove la nazionale ha giocato la sua prima partita contro la selezione argentina. Secondo la stampa locale la presunta violenza sessuale è avvenuta nella notte tra sabato e domenica all’hotel Diplomatic di Mendosa, dove alloggiavano giocatori e staff. Il pubblico ministero ha chiesto l’arresto immediato dei sospettati, mentre la nazionale partirà oggi per Montevideo dove domani affronterà l’Uruguay. Sabato la Francia è attesa di nuovo a Buenos Aires per la rivincita con l’Argentina.

