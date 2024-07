I Queens of the Stone Age cancellano 9 date del tour europeo: il cantante deve operarsi d’urgenza

Fortunato chi è riuscito ad assistere al concerto dei Queens of the Stone Age lo scorso 6 luglio in occasione degli I-Days all’Ippodromo San Siro di Milano, perché la band alternative rock statunitense dovrà prendersi una pausa dal suo tour europeo a causa, come scrivono sui propri canali social dello stato di salute del cantante Josh Homme, 51 anni, che «deve tornare negli Stati Uniti immediatamente per un’operazione d’urgenza. È stato fatto di tutto per continuare a suonare, ma farlo non è più possibile». Effettivamente il cantante e chitarrista di Palm Springs ha provato a resistere e chi ha assistito alla data milanese, arrivata il giorno dopo la debacle per l’AMA Music Festival, ha notato lo sforzo e le condizioni di salute precarie. Oggi l’annuncio ufficiale, salteranno dunque i nove concerti previsti in Europa tra il 10 e il 27 luglio: Vitrolles in Francia, Trenčín in Slovacchia, Berlino in Germania, Ostrava in Repubblica Ceca, Vienna in Austria, Cluj in Romania, Zagabria in Croazia e Atene in Grecia. Il ritorno sul palco è previsto l’8 agosto a Göteborg in Svezia, per poi proseguire fino al 21 agosto. Dal 27 settembre poi la band fondata a Seattle tornerà a suonare in casa inaugurando il tour negli Stati Uniti dove toccherà i centri più importanti.

