Sondrio, si tuffa nel torrente Masino e viene trascinato via: chi è il 17enne disperso

Stava passando un pomeriggio con gli amici, sulla riva del torrente Masino. Ma ha ceduto alla tentazione di vincere la calura estiva tuffandosi nelle fresche acque di una pozza profonda: da allora non si hanno più notizie del 17enne che è stato trascinato dalla corrente del corso d’acqua a Cataeggio, frazione in territorio comunale di Val Masino (Sondrio), ingrossato a causa del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la zona. Il giovane al momento risulta disperso. Dalle poche informazioni trapelate sinora si sa che è un ragazzo di origine italiana e che risiede a Rho, in provincia di Milano.

L’amico ferito

A chiamare i soccorsi sono stati gli altri giovani presenti. Uno di loro, un ragazzo di 22 anni residente nel quartiere milanese di Baggio, si era tuffato tra le acque nel tentativo di recuperare il suo amico: il tentativo gli ha procurato diverse fratture alla schiena, a una gamba e al bacino. Lui, però, è almeno riuscito a mettersi in salvo, con l’aiuto degli altri amici presenti. È stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza all’ospedale Morelli di Sondalo con un elicottero di Areu decollato dalla base aerea di Caiolo, in Valtellina.

Le ricerche

Arrivato in ospedale, è stato accertato che aveva un trauma cranico, al bacino e agli arti, con alcune fratture: è stato ricoverato in codice giallo. Nel frattempo, proseguono le ricerche del minorenne che si è gettato tra le acque impetuose del torrente. Sul posto stanno operando diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio e dell’Elinucleo proveniente da Torino, unitamente a personale sanitario di automedica e ambulanza. Due gli elicottero da Como e Sondrio che sorvolano l’area per partecipare dall’alto alle ricerche.

